美國眾議院的中國特別委員會主席、共和黨議員John Moolenaar和民主黨議員Raja Krishnamoorthi在周二致函商務部，要求進行相關調查。

根據IDC的數據，TP-Link是全球WiFi路由器銷量最高的公司。

在呼籲調查之際，美國議員提到了TP-Link韌體的已知漏洞，以及路由器被利用來攻擊歐洲國家政府官員的案例。

在致商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)的信函中，提到希望商務部查明路由器帶來的威脅，特別是由全球最大製造商TP-Link所提供的路由器。

商務部說，將透過適當管道做出回應。中國大使館則表示，希望有關單位在認定網路相關事件時，能握有足夠證據，而不是做出毫無根據的猜測和指控。

TP-Link是一家總部位於深圳的公司，由兩名兄弟於1996年在中國創立。

該封信顯示，美國越來越擔心北京可能會利用中國製路由器和其它裝置，對美國政府和企業發動網路攻擊。

美國網路安全及基礎設施局(CISA)曾在去年表示，TP-Link路由器存在漏洞，可能被用於執行遠端程式碼。

同一時間，美國安全公司Check Point說，與中國官方支持的組織有連繫的駭客，他們利用TP-Link的惡意韌體植入，來攻擊歐洲外交官員。

如果產品對美國國安構成威脅，商務部擁有權力，可以禁止或限制美國企業與來自其它國家的網路、電信和科技公司進行交易。