上海｜上半年進口煤及褐煤年增12.5％ 18:022024/08/16 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月以來，上海持續極端高溫天氣，為確保夏季用電高峰供電無虞，電煤的進口量快速增加，據上海海關發布統計資料，今年上半年上海累計進口煤及褐煤人民幣123.5億元，年增12.5％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《生醫股》葡萄王H1營收攀歷史高 每股賺3.95元 川普狂開減稅支票 分析：釀美債增4兆美元 上海｜首屆上海國際郵輪節 開幕 #進口 #煤及 #褐煤 #上海 #極端高溫 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 葡萄王上半年獲利5.9億 EPS 3.95元 19:322024/08/12 財經 防美國出新招！陸企加緊囤晶片盛況曝光 16:492024/08/09 財經 上海｜上海兩機場單日航班和客流量 雙創歷史新高 03:262024/08/14 財經 上海｜2027年公車、計程車全面新能源化 06:172024/08/09 財經 富邦金飆3％填息了！金融指數收復所有均線 13:012024/08/16 財經 巴黎奧運桌球男單金牌樊振東 上海新職務曝光 20:052024/08/17 兩岸 中菲行：美國線空運無淡季 估9月運費漲勢再起 16:022024/08/14 財經 《航運股》中菲行樂看H2 海空陸運都不錯 13:582024/08/14 財經 繼續領跑全球！數據透視大陸海上貨物貿易之路穩健前行 08:012024/08/16 兩岸 美中金融工作小組本周上海會談：從金融穩定到芬太尼管制 09:292024/08/13 兩岸 周興哲上海開唱變身「白飯」 竟和海苔相擁過七夕 18:222024/08/12 娛樂 周興哲再添喜訊 男星自爆聽他的歌熬過失戀「眼角濕了」 17:142024/08/11 娛樂 上海競逐「天空之城」 加快建設起降設施聯結長三角低空交通網路 11:152024/08/17 兩岸 和伊朗代外長巴蓋里通電話 王毅：願同伊方在金磚國家機制框架內加強合作 19:162024/08/11 兩岸 馬國美妝進口市場成長2成 經部牽線41家當地代理、電商採購台品 13:522024/08/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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