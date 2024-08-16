香港｜7月訪港旅客392萬人次年增近一成 18:022024/08/16 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港旅發局公布7月份初步訪港旅客為392萬人次，年增近一成，其中約半數為過夜旅客。大陸旅客約314萬人次，年增5.5％，非大陸旅客78萬人次，年增27.5％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港｜ 前6個月訪港旅客增逾六成 日本｜海外創投基金H1投資 年增近7成 福建｜上半年出入境客流年增近1倍 #訪港旅客 #增近 #大陸旅客 #一成 #旅發局 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《觀光股》雲品Q2獲利近2年低 H1仍躍增近5成登峰 16:092024/08/15 財經 南投青宅1期45戶22日抽籤 中籤率僅一成 16:232024/07/03 生活 美財報季登場！預估第二季獲利年增近9％創2022年初最高 11:592024/07/08 財經 上半年訪港旅客約2100萬人次 年增64％ 12:142024/07/16 兩岸 台南國旅遊客流失 業者引頸期盼「開放陸客來台」 15:482024/06/08 生活 公益出租人減稅戶數 五年大增近二倍 18:002024/05/27 財經 香港零售額續降！分析：港人北上消費、旅客減少奢侈品購物 12:272024/08/02 兩岸 藥華藥7月營收8.8億元創新高 年增近倍 19:302024/08/05 財經 港財政司長：爭取提高訪港陸客免稅額 17:332024/06/03 財經 漢來美食6月營收年增32％ 下半年營運動能強勢 12:332024/07/10 財經 合庫金前五月賺87.52億元 單月獲利年增近五成 21:292024/06/07 財經 台灣大MyVideo觀看突破4.3億分鐘 返利黑卡新用戶年增近5成 18:542024/07/02 財經 合併發揮綜效 台灣大前五月電信EBITDA年增近30億元 20:592024/06/11 財經 航空燃油Q2跌超過一成 長榮航Q2獲利催油門 14:172024/06/05 財經 旗下高價鐵板燒、火鍋業績助攻 新天地上半年營收攻頂 19:412024/07/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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