湖北｜武漢光谷三地塊拍賣 擬建豪宅 18:022024/08/16 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢近日舉行2024年度第四批次光谷區域土地拍賣活動。其中三塊總建築面積達48.88萬平方公尺的住宅地塊，最終以人民幣36.77億元的總價成交，為高新區2024年土拍單日成交額最高、面積最大的地塊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 河南｜全年擬建2.9萬個5G基站 鬼門即將大開！嘉義民雄鬼屋上網拍賣 天價曝光 高雄大遠百改裝拍賣 萬件商品最低2折起 #地塊 #光谷 #武漢 #拍賣 #擬建 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東法拍會亮點：枋山魚塭地附透天厝「1坪約7000元」 15:522024/08/02 寶島 碩士男花300網購大麻種子 廁所當溫室自耕下場慘了 14:072024/08/16 社會 北市再生家具遭指拍賣得標率低 環保局曝數據回應了 16:562024/08/07 生活 陸多城取消新房限價 各地「工抵房」低於市價出售 09:132024/08/14 兩岸 武漢大學「雷軍班」首招！吸引105名絕對高分考生創新高 17:202024/07/27 兩岸 新北再生家具近4年銷售率降低 審計處檢討籲改善 19:002024/08/07 生活 中植集團資產曝光 負債人民幣95.85億元 22:512024/08/09 財經 網拍詐騙未成年受害比最高 氣質女警教導如何自保 14:132024/08/11 社會 窮礦工發財！挖到310萬元超大鑽石 用錢規劃出人意表 07:052024/07/26 國際 陸多地房市「限價」退出市場 購屋者降價投訴無果 12:542024/08/11 兩岸 超值農地！608坪百萬有找 全國123聯合拍賣會來投標 15:442024/08/02 生活 李聖傑驚爆差點從5層樓高跌落 還原現場「嚇到腿都僵了」 22:582024/07/27 娛樂 中華隊「珍奶徽章」遭萬人瘋搶 國外拍賣網站喊價7400元 23:312024/08/06 娛樂 中元祭祖拚場拼創意 Yahoo奇摩拍賣特色紙紮熱銷2倍 18:282024/08/08 財經 辛苦簽4小時 林郁婷親筆簽名照被上網拍賣「1張1500」 網怒檢舉下架 05:142024/08/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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