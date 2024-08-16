福建｜兩岸青年聯誼交友活動熱絡 18:022024/08/16 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第12屆海峽青年節近日在福州舉行，其中聯誼活動成最大熱點。包括啟動「兩岸青春薈」兩岸青年聯誼交友平台、公布「兩岸愛情體驗打卡之旅」路線、福州「閩江之心」愛情島等，為兩岸青年婚戀交友提供服務。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播電商夯！台生赴福州體驗第一線直播教育 獨》劉和然參拜群眾起哄「當市長」 市議員急喊「好了啦」! 鄉建鄉創 台灣團隊打造「閩清未來式」 #兩岸青年 #聯誼 #愛情 #交友 #福州 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林聯誼活動爆「男多女少」 男性哀號：都排不到我 13:592024/08/10 生活 以文會友！福州羅源徵集「海峽兩岸好文章」 10:382024/08/16 兩岸 朱立倫晚間赴美 走訪舊金山、休士頓行程曝光 23:002024/08/15 政治 福馬同城合作視訊會議 王忠銘：期待雙方務實政策執行 15:342024/08/14 政治 假無國界醫生又讓婦人暈船 匯270餘萬全報銷！警逮5旬老車手 13:142024/08/14 社會 七夕尋愛大作戰！嘉義市府聯誼 月老牽紅線助脫單 17:502024/08/10 寶島 面對面切磋！第四屆兩岸名校電競營福州正式開賽 10:552024/08/16 兩岸 首屆兩岸青年跳繩錦標賽福州開賽 交流技巧更盼能登五環殿堂 13:532024/08/13 兩岸 3星座8月下旬好運爆棚！水瓶事業、愛情雙豐收 15:002024/08/15 運勢 「互學互鑒·融合發展」 第十二屆海青節在福州拉開序幕 17:192024/08/12 兩岸 3星座8月中下旬緣分到！摩羯大膽示愛會有好結局 14:582024/08/16 運勢 福州海青節峰會召開 仇開明：鼓勵台青搶抓福建示範區機遇 19:262024/08/15 兩岸 兩岸跆拳福州交流賽 開拓台灣學生選手視野 18:182024/08/13 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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