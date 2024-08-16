甘肅｜酒泉陸上風電裝備製造 大陸規模最大 18:022024/08/16 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近年來，酒泉聚焦風電、太陽能、光熱、儲能、氫能、智慧電網六大產業鏈，大力實施延鏈補鏈強鏈，裝備製造產業鏈逐步完善，產業集群效應初步顯現。酒泉已成為大陸最大的陸上風電裝備製造基地。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東｜漂浮式風電平台「明陽天成號」 拖航破紀錄 山東｜蓬來港風電設備作業量 年增161.6％ 廣西｜東協與中日韓先進製造業 線上對接會南寧舉辦 #風電 #裝備 #酒泉 #陸上 #製造 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 「風電國產化」狂花9000億掉漆了！ 李彥秀批：哪國企業敢來投資 17:402024/08/19 政治 勞動部第三季人力需求淨增5.6萬人 製造業最缺人 16:052024/08/13 財經 國軍規畫汰除老舊裝備 預估可省超過「32億元」 14:142024/08/13 政治 離岸風電9000億打水漂！羅智強怒轟：10風場9座未達標 20:432024/08/19 政治 陸國家統計局：政府投資帶動放大效應將持續釋放 12:512024/08/15 兩岸 強化空中預警能量 美空軍採購E-7A「楔尾鷹」 07:192024/08/15 軍事 大陸前7個月FDI跌29.6％ 陸商務部指仍處近十年高位 19:452024/08/17 財經 大陸前七個月FDI 年減29.6％ 22:142024/08/16 財經 陸超越美成電池研發龍頭 美媒分析贏在這2點 11:432024/08/11 兩岸 烏跨境攻擊 戳破俄穩定假象 17:302024/08/13 軍事 證交所今日審議會審議通過中傑-KY股票上市案 19:512024/08/15 財經 海科館「島嶼印象」攝影賽徵件 擴大水下攝影範圍、增陸上項目 17:212024/08/15 生活 9千億買離岸風電白花？經濟部：錯誤計算 業者有實績 20:472024/08/19 財經 風電國產化跳票 藍委轟納稅錢打水漂 17:562024/08/19 政治 審計部指台電離岸一期成效不佳 台電：4月起運行效率已破9成 19:262024/08/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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