永續發展一大步，台北自來水事業處今（16）日（多倫多時間15日晚間）於加拿大多倫多國際水協會世界大會（IWA），以「氣候調適」、「減緩排放」及「領導力」三大面向執行成果，榮獲「最傑出氣候智慧型公用事業獎」並獲頒「氣候智慧公用事業倡議認可計畫證書」。

IWA是由國際水協會邀集全球公用事業，透過表彰氣候行動，以提高各國環保永續發展意識。北水處說，榮獲「最傑出氣候智慧型公用事業獎」，並被選為參賽者類別中最鼓舞人心的氣候智慧型公用事業，對他們來說是一大肯定。

北水處補充，在氣候調適面向，推動供水備援、淨水備載及設施整備工程，2006至2025年採「供水管網改善及管理計畫」，轄區每日配水量可減少約57萬公噸，有效減緩氣候變遷造成水源壓力；而翡翠原水管工程，使原水取用不受高濁度影響，大幅提升用水安全。

在減緩排放面向，北水處說，藉由提升場站抽水機組運轉效率，以適當水壓調控降低供水耗能，每日可節省約17.8萬度電；並致力發展太陽能光電及小水力發電等再生能源，去年溫室氣體排放量較2005年成功減碳約47.4％。

而在領導力方面，北水處表示，前瞻作法帶動產業升級，並積極參與國際性學術研討會，榮獲多項國際獎項；並成立永續發展推動委員會（ESG），制定永續發展政策，以呼應聯合國永續發展目標，致力提升水利用效能、減少能耗與排放、友善職場與社區等，打造台北永續宜居城市。