根據金融調研機構IHS Markit預測，大陸未來十年的經濟增長將長期走緩，預估2024年為4.71％，2033年將降至4.01％。該機構分析，從長期來看，大陸總人口從2022年開始連續兩年減少，人口老齡化將削減勞動力規模並增加社會服務和醫療體系的負擔，影響經濟增長動能。此外，大陸還面臨發展模式轉變、對外貿易摩擦等多重考驗，經濟前景增添變數。