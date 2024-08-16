考量花蓮縣受0403花蓮震災及凱米颱風雙重影響下，經濟短期恐難復甦，勞動部16日依《勞動部辦理113年花蓮縣轄區內受0403震災影響投保單位保險費補貼要點》再增加3個月補貼月份，除了原本的「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」與「水泥及混凝土製品製造業」外，此次也再把與伴手禮商家相關行業別納入補貼範圍，以協助災後重建復原及振興工作，穩定勞工就業。

勞動部表示，原本補貼適用對象，即花蓮縣轄區內屬「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」與「水泥及混凝土製品製造業」，此次再新增烘焙炊蒸食品製造業、未分類其他食品製造業、其他食品批發業、蔬果零售業及其他食品、飲料及菸草製品零售業等伴手禮相關業者，並補助至2025年1月為止，預估受惠業者會增加至1500家、勞工人數達1.46萬人。