川普對台灣採取了與烏克蘭相似的態度，傾向利益交易性質，與他身邊對中國鷹派的顧問有所不同。上個月（7）的共和黨全國代表大會前發布的共和黨綱領中，未提及「台灣」，這與共和黨以往對台灣的支持立場形成鮮明對比，讓外界猜測川普對台灣的態度。

對台灣的態度強硬

川普在接受美國財經媒體採訪時，對未來美國是否會支持台灣較為保留，當被問及是否會在中國攻擊時防衛台灣時，他以含糊的回答說：「台灣，我非常了解這些人，非常尊重他們。」並提到，他們確實奪走了我們大約100%的晶片業務，隨後他進一步暗示，是否防衛台灣將取決於是否對美國有經濟上的好處。他表示：「台灣應該支付我們的防衛費。我們跟保險公司沒什麼不同。台灣什麼也沒給我們。」

美國優先政策 台海重回戰略模糊

川普的這些言論在台灣引發了新的擔憂，但他過去兩年來也發表過類似言論。去年夏天，他在接受《福斯新聞》採訪時表示再度提及：「台灣確實奪走了我們所有的晶片業務。」近幾個月的多次採訪中，他更接近傳統的美國「戰略模糊」立場。

上個任期承認「一個中國」政策 又解除美台溝通限制

回顧川普的總統任期，他對台灣的態度曾有過矛盾，他曾在當選後與時任台灣總統蔡英文通話，打破了美國長期以來的慣例，但隨後又迅速回到典型的美國立場，在與中國大陸領導人習近平通話時又承認「一個中國」政策。他的多位高級外交政策顧問，如國務卿蓬佩奧、國家安全顧問波頓、副國家安全顧問博明等人都是對中鷹派和台灣的支持者。在他的任期內，這些顧問成功推動了對台灣的更多支持，包括出售F-16戰機等，甚至解除了美台直接溝通的限制。

川普對中國的態度

根據高盛表示，若川普贏得美國總統大選，他計劃對中國商品徵收60%的關稅，這可能對中國經濟構成「重大風險」。美國是中國最大的單一國家貿易夥伴，而歐盟則已落後於東南亞，成為中國最大的區域性貿易夥伴。川普曾在2018年擔任總統時提高了對中國商品的關稅，並威脅如果今年秋天再次當選，將把關稅提高到60%。

副手范斯採取對中敵對態度

范斯在被選為川普的副總統候選人後的首次採訪中表示，與烏克蘭戰爭相比，中國才是美國的「真正問題」，並構成「最大的威脅」。對於范斯的言論，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示：「我們一向反對在美國選舉中把中國作為議題。」