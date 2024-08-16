出口不如預期 主計總處下修全年經濟成長率至3.9％

主計總處16日公布今年全年經濟成長率最新數據，由於第2季出口擴增力道不如預期，下修全年經濟成長率至3.9％，較5月預測數的3.94％；而凱米颱風造成蔬果價格波動、外食費與房租漲勢延續，主計總處也同步公布全年CPI為2.17％，上修0.1個百分點。

主計總處分析，下修全年經濟經濟成長率主要是第2季出口與原先預估少了58億美元，不過，民間投資仍熱絡，上市櫃資本支出也增加，加上就業市場穩健、廠商調薪意願提高以及股市上漲財富效果，主計長陳淑姿形容，當前景氣是「穩健擴增」。

主計總處今召開國民所得統計評審會，審議113年第1季國民所得統計修正、第2季初步統計，113年及114年預測與112年家庭收支調查統計等案，由陳淑姿主持與親自說明；陳淑姿指出，主計總處對明年經濟成長率預測值為3.26％以及CPI為1.91％。

對於國內通膨壓力仍大，陳淑姿坦言，全年CPI上修至2.17％，是連續第3年超過2％以上通膨警戒線；她分析，雖然國際農工原物料價格略為回落，但外食費、房租、醫療費用走高等，服務類的價格具僵固性，加上颱風蔬果價格波動，是這次上修CPI主因。

由於近期服務及商品類價格相對較高，整體CPI漲幅將續呈放緩走勢，預測明年CPI為1.91％。