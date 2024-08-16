今年上半年，瑞士鐘表受全球經濟不確定影響，出口下滑2.5%，台灣卻逆勢成長5.3%。擁有40家鐘表進駐的台北101，在台灣鐘表銷售業績的佔比高達四分之一，可說是台灣鐘表的重鎮。即將在8月29日登場「台北101腕錶展」（World Masterpiece），向來是全球表壇矚目的年度盛事，各大精品無不端出年度最重要的大師級腕表來台參展，搭配台北101 VIP卡友最高回餽達9%，連國外表迷藏家也遠道飛來台灣採買。

今年參展的品牌多達17家，包括寶璣（Breguet）、寶格麗（BVLGARI）、尚美（Chaumet）、德米雅尼 （DAMIANI）、GRAND SEIKO、宇舶（HUBLOT）、沛納海（PANERAI）、羅杰杜彼 （Roger Dubuis）、豪雅 (TAG Heuer)、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等，另在台北101開出鐘表與珠寶專賣店的香奈兒（CHANEL），今年也首度參展，為鐘表展更添時尚氛圍。

香奈兒Mademoiselle J12 La Pausa限定腕表，香奈兒女士化身指針舞動雙手，十分可愛。（CHANEL提供）

寶璣Marine 陀飛輪5577腕表。（Breguet提供）

泰格豪雅Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕表。（TAG Heuer提供）

台北101指出，去年鐘表銷售業績仍是維持成長，台灣本地消費者仍是主力，由於各大腕表品牌旗艦店紛紛進駐台北101，高價或數量極少的限量表僅在台北101販售，不僅成功吸引全台各地的頂級VIP客人上門，甚至有日本的表迷藏家專程飛來台北101買表。

「台北101腕錶展」（World Masterpiece）首波釋出的精采腕表作品全是大師級的傑作，包括寶格麗Fuochi d’Artificio Manchette「煙火」手鐲神秘表、寶璣Marine陀飛輪5577 腕表、泰格豪雅Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕表，另為慶祝香奈兒台北101腕表與珠寶店開幕，更獨家推出Mademoiselle J12 La Pausa限定腕表，香奈兒女士化身指針舞動雙手，十分可愛。