新竹市政府16日下午辦理中元普渡，各局處共襄盛舉，在市府大廳前擺豐富祭品普渡祭拜「好兄弟」。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府16日下午辦理中元普渡，各局處共襄盛舉，在市府大廳前擺豐富祭品普渡祭拜「好兄弟」，由代理市長邱臣遠主祭，其中，教育處各科同仁祈願文顯創意也深具時事巧思，都希望未來能夠順順利利、萬事平安。

今年的新竹市政府中元普渡，教育處同仁準備的祈願文很吸睛，各科針對自家業務「需求」祈願，都希望來年順順利利、平平安安，像是學管科的「你好我好大家好，守紀守法不亂搞」以及「毒霸黑詐快退散」、「陳情化作祝福語」；特前科的「病毒出家不停課，裁罰業績降到零」。

社會教育科的「通學步道都發包，通學專車也發車」以及體育保健科的「營養午餐，準時發餐。食物安全，餐餐平安」，顯現業務的壓力。「出門稽查有車位」，則讓出差的同仁都很有同感；國民教育科的「一般性補助款考核，樣樣達標得滿分」，同樣是表現在對於補助款考核的工作壓力。

另，還有教育處的「新竹市立棒球場重啟球場工程-圓滿順利，平安吉祥」，更是對於全國矚目的棒球場整修重建工程的祈福。

市府指出，教育處全體同仁懷抱虔誠之心，在中元普渡時準備豐盛的祭品，祈求教育推動順利，各項業務和工程順利進行，也祝福所有同仁和市民朋友身體健康，圓滿如意、吉祥平安。