六甲區長陳啟榮稱讚林志強的畫作用色大膽。（寶智華攝）

陳啟榮為林志強的畫作題詩。（六甲區公所提供／寶智華台南傳真）

擔任遊覽車司機20年的林志強去年受聘為六甲區長司機，受區長陳啟榮鼓勵，重拾畫筆，以近1年的時間畫了20幅鳥禽畫作，8月成為區公所二樓「松鶴藝文走廊」第12檔展覽主角，不料正在熱展期間，林志強15日意外出車禍，腿部骨折住院，對於無法在畫廊為畢生首展親自解說，感到萬分遺憾。

六甲區長陳啟榮為教育界出身，在地方推廣文創、藝術工作不遺餘力，4年前把區公所二樓走廊規畫為「松鶴藝文走廊」，「松」取六甲的落羽松，「鶴」取自六甲花鶴花，兩字合讀近似台語「尚好！」

陳啟榮說，松鶴藝文走廊盡量挑選區公所同仁的藝文作品，每3個月更換一檔期，至今年8月已辦理11檔展覽，林志強看到同事的藝術作品，向他透露自己從小喜愛畫畫，舉辦個展一直是心裡夢想，但為了家庭因素，放下畫筆很久了。

陳啟榮鼓勵林志強重拾畫筆逐夢，再加上林志強喜愛鳥禽，於是拿陳啟榮走訪六甲區境內拍攝的鳥禽照片為範本，畫出一張張畫作，雖然不是科班出身，但用色大膽，創作不受束縛，花了近1年時間完成20幅畫作。

陳啟榮以「鳥語花香」為主題，將林志強的畫作當成松鶴藝文走廊第12檔展覽，為林志強圓夢，8月開展後，佳評如潮。不料林志強15日騎機車時，遭一名農民駕車撞傷，右腿骨折，目前仍住院觀察等候開刀，雖無大礙，但完全康復至少要3至6個月。對於無法在自己人生首度個展親自解說，林志強感到無比遺憾。