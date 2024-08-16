「台灣英雄大遊行」車隊由總統府出發，賴清德總統向運動選手揮手祝福。（取自總統府官網）

賴清德總統接見巴黎奧運代表團。（取自總統府官網）

總統賴清德今（16）日一進到派對現場，遇到「小林同學」林昀儒時就對他說「我一直認為你會贏，雖然後來很可惜，但你的拚勁精神跟你的技術真的非常棒」、「我那天也有跟你媽媽聊天，總統府音樂會的時候他坐在我隔壁的隔壁」，省話一哥林昀儒則以一慣風格害羞表示「媽媽有跟我講」。

隨後賴清德坐下來與桌球教父莊智淵、「柚子」高承睿、林昀儒坐下來一同暢飲珍珠奶茶。賴清德一坐下，隨即表示「老將、新兵表現都很好」，問大家心情如何？莊智淵則說「我是還蠻開心的，跟以往奧運感覺不太一樣，帶著他們打，很開心」。

賴清德也幽默提及「你過去栽培了柚子，看看未來能不能栽培出鳳梨和蘋果」，並拿出早就準備好的「蘋果、鳳梨」兩樣水果，感謝莊智淵一路的付出與努力，並向他說「辛苦了」。賴清德也詢問高承睿第一次到奧運殿堂的感覺如何？柚子同學高承睿表示「很開心也很享受」。

賴清德現場也與三人大聊「桌球經」，表示這次奧運很仔細看球賽，「認為最難的球賽就是桌球」、「有上旋球、下旋球，有快有慢，有走中路、走旁邊，有殺球、有接球，真的很困難、很不容易」，並再度感謝桌球隊在奧運上面的表現，國人都非常肯定，最後則與在座大家一起「珍奶乾杯」，場面非常可愛。

巴黎奧運代表團選手今（16）日出席參與總統府所舉辦的「台灣英雄 榮耀同行」的派對，除了總統賴清德親自歡迎奧運英雄回家之外，總統府也在敞聽中規劃規劃一系列英雄派對互動體驗區，讓奧運選手、代表團以及後勤團隊能有賓至如歸的感覺。總統府敞廳英雄派對規劃飲料點心吧、時尚拍照區、手作紀念品體驗區以及插畫區，讓代表團成員能夠穿梭其中享受巴黎與台灣特色融合的互動體驗。在英雄派對活動進行到一半時，總統賴清德突然驚喜現身，代表團成員驚呼連連，沒想到能在原訂總統接見行程前見到總統，賴清德也化身小粉絲，與選手們熱情互動。