大選年市場黑天鵝恐紛飛出，金管會證期局局長張振山16日透露，在上一期的金管會股期市會議已對美國大選成立專案小組專門關注，即時掌握動態，不管是哪個總統當選，金管會都力求台股市場穩定。

金管會副主委陳彥良指出，在基本面、籌碼面、全球連動上，今年台股表現都相對穩健，儘管近二周波動大，但目前台股整戶信用擔保維持率已回到正常，約在169.7％，未來金管會是否出手救市，主要要看市場有沒有非理性，「監理機關手是盡量不要伸下去，若出現非理性，會請交易所及櫃買作適當的評估。」

陳彥良指出，金管會隨時關注市場風險？各方面指標都會均衡觀察、進行「質與量分析」。

張振山進一步指出，對台股市場動向會以「綜合指標」去看，看市場穩定度，持續關注。他坦言，美國總統大選是關注重點之一，上次股期市會議就已有立專案小組，專門關注即時狀況，未來美國不管哪個總統當選，都要對市場作萬全準備，「維持市場安定是必要的」，選舉結果在美國可能引發動盪，進而影響台股，但金管會力求讓市場平穩。