1980年代李逸洋與前總統陳水扁、前立委黃天福因「蓬萊島雜誌案」，遭判8個月徒刑，被稱為「蓬萊島三君子」。

李逸洋出獄後曾任民進黨文宣部主任、台北市議員，並受陳水扁邀請擔任北市府民政局長、內政部政務次長、行政院人事行政局局長（現改制為行政院人事行政總處）、內政部長；2016年前總統蔡英文上任後，李逸洋再次回鍋擔任公職，曾任保訓會主委、考試院副院長、總統府資政，從政資歷相當完整，且清廉自持，行事十分謹慎。

李逸洋今天接受媒體專訪時提及，台灣與日本在經濟、貿易、觀光、文化、地方政府、民間社團各方面的交流都非常熱絡，尤其國會議員間互動頻繁，緊密連結，更屬難能可貴。

他感謝前駐日代表謝長廷、駐日副代表蔡明耀及駐日代表處同仁的齊心努力、各機關充分配合與國人鼎力支持，才能有這麼好的成績，未來各項交流活動都將持續進行並逐步擴充範圍，之後會在產業合作及安全合作兩項議題上加強努力。

在產業合作方面，未來以半導體和AI產業優先推動，他說，台積電、日月光及力積電都有在日本投資設廠，台灣是半導體及AI生產重鎮，許多國際大廠紛紛來台設立研發中心，台灣也歡迎日本企業來台投資。

李逸洋說，半導體及AI產業供應鏈涵蓋非常廣範，日本在某些領域居於技術領先地位，例如最近日本開發出EUV（極紫外光）光刻新技術，耗電量降至1／1O，台灣目前正迫切需要高科技產業突破性省電新技術。台灣如何與日本在半導體及AI產業攜手合作，把餅做大，擴大產業聚落效應，互相增益，各蒙其利，是可以努力的方向。

其次，李逸洋感謝日方在2021年美日2＋2會議及峰會上倡導台海和平穩定的重要性，之後2年在國際各重要場域相繼獲得世界主要國家的持續關注與熱烈呼應，紛紛為台海和平發聲。

李逸洋強調，台海和平穩定攸關世界經濟繁榮，台積電生產世界90％的高階晶片，一旦供應鏈出現危機，各主要國家經濟必將受到重創。台灣如何與美日就資訊分享、分工協調、人員演訓等安全議題加強合作，以維持區域和平穩定，是未來值得開拓的重點工作