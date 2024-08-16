魏如萱近日傳來喜訊，她的「HAVE A NICE ：DAY」巡演以四面向360度的變形金剛舞台為特色，一舉拿下「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD「至高無上獎」。魏如萱聽到好消息以為是開玩笑，直到導演再三保證，她才直呼「我快哭了」，笑說：「辛苦的54位轉台壯士轉出了最大獎。」

「HAVE A NICE ：DAY」巡演舞台設計多元極富創意，除了360度變形金剛舞台，以「末路狂花跑跑人」、「美人鏡美到沒極限」、「早上10：00的凡爾賽花園」為名的視覺設計，加上最後漫天飛舞的繽紛氣球，都是演唱會上最美的風景。

魏如萱的巡演舞台獲韓國K-DESIGN AWARD至高無上獎肯定。（好多音樂提供）

被問到最喜歡演唱會哪一面舞台？魏如萱說：「我每一個都很喜歡，但其中有個場景是我被升上去，然後唱〈香格里拉〉滿滿星光的那幕，真的是最愛。」除了旋轉的四個面，魏如萱表演時被升起在半空中盪鞦韆，巧妙突破空間感，「雖然我人在裡面看不到，後來看到照片好震撼，更可以想像台下觀眾看到全幕的感覺」。

魏如萱的巡演舞台獲韓國K-DESIGN AWARD至高無上獎肯定。（好多音樂提供）

她日前擔任周興哲上海站嘉賓，恰好周興哲的巡演也得到韓國K-DESIGN AWARD的肯定，2人合作效果絕佳。魏如萱說：「謝謝周興哲邀請我，雖然他總說我讓他尷尬，但文字後面接著笑臉，應該是喜歡的意思吧。」顯見2人好交情。