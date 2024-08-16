為幫助新竹捐血中心渡過缺血危機，永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會號召永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產竹苗地區加盟店響應｢熱血召集令｣，三場活動共為血庫募得1,693袋熱血一解缺血困境，傑出表現也受到新竹捐血中心主任黎怡君的大力稱讚。

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶表示，此次捐血活動我們動員近千位夥伴和眷屬參加。在我們公益品牌力號召下，新竹巨城購物中心也提供比往年更大的場地，得以容納5台捐血車一起運作，而麥當勞新豐新興店也提供捐血贈品，各方協助下令捐血車全天捐血量能滿載。

避免高溫降低民眾捐血意願，有巢氏房屋竹苗區經管會長張汯翰說明，有特別規劃捐血Line群組，依據5台捐血車有不同編號，民眾可以先領號碼牌、掃描QRcode，隨時查詢最新排隊順序，捐血民眾可以先去逛街、吃飯，不用被綁在捐血車旁等候。

台慶不動產竹苗區經管會長余柏霖補充，為感謝民眾響應公益，永慶加盟四品牌自掏腰包，民眾只要捐血250cc即可獲得一張、500cc能獲得兩張，三場活動共計送出1,693張電影票，成功提高民眾捐血的意願。

在8月8日父親節新竹遠東巨城購物中心的捐血活動，共募集破天荒的1,120袋血。8月10日苗栗縣竹南運動公園、竹南捐血室的兩場捐血活動，則募集573袋熱血，合計近1,700袋，暫時解決捐血中心的缺血危機。

永慶房產集團不只提供專業房地產買賣服務，平常更積極支持在地公益活動，舉辦淨灘、捐血等活動，積極落實企業社會責任，一起將正向力量擴散至各角落。