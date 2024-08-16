台灣鼎泰豐小籠湯包風靡全球美食圈，今年7月美國東岸第一家門市在紐約市百老匯鬧區開幕，成為今夏「大蘋果」最難訂的餐廳之一，饕客趨之若鶩，點燃這座美食薈萃大都會最新一波湯包熱潮，一位難求。

《紐約郵報》15日報導，去年底才在紐約市開張的幾家米其林名店熱潮略嫌減退，秋季菜單也未激發饕客熱情。7月18日在中城新開張的鼎泰豐餐廳成了巨大的亮點，店址曾是話題名店Mars 2112所在之處，就在百老匯大道與西51街交岔口的地下1樓，占地2萬6000平方呎，座位425席，以眾多屏風、卡座區隔。今夏除了巴黎奧運，鼎泰豐也是紐約客熱門話題之一。

紐約市的小籠湯包熱潮始於大約15年前唐人街的「鹿鳴春」（Joe’s Shanghai）餐廳，當時鼎泰豐甚至還未進軍美洲。現在鼎泰豐終於立足紐約市，這是紐約市第一家分店。鼎泰豐在全球已開設180家分店，其中16家設於美國。

鼎泰豐小籠包師傅在餐廳內的廚房現場製作餐點，這是許多台灣食客熟悉的景象。（示意圖：shutterstock／達志）

鼎泰豐紐約分店設有台灣人很熟悉的透明玻璃廚房，裡面有大批廚師以快速、精準的手法製作小籠湯包。湯包比紐約人熟悉的尺寸更小，咬下去的第一口，湯汁如間歇泉噴出，一籠10個，依照豬肉、蟹肉、雞肉等不同口味，售價18至19美元（新台幣約580元至615元）。《紐約郵報》記者最喜歡黑豬肉與蟹肉混和的餡子，也很推薦排骨蛋炒飯。撰稿記者指出，鼎泰豐的小籠湯包讓漫長的等待絕對值得，與此前其他颳起旋風卻迅速「消風」的中式餐廳相較，鼎泰豐可望在競爭激烈的紐約市停留很長一段時間。

不過，官網訂位功能幾無用武之地。例如，本周三（14日）顯示「沒有可用的訂位選項」，「檢查候位時間」的欄位則寫著「目前不接受訂位，請稍後再試」。紐約店開幕以來，記者造訪2次，即使等候名單長到要花好幾個月才消化得了，店內卻有25%的座位沒有客人。服務人員表示這是刻意為之，只為確保員工跟得上運作速度」。