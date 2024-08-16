女星賈靜雯2015年與修杰楷結婚後，共同養育三個寶貝女兒梧桐妹、咘咘及波妞，一家五口家庭生活美滿。不時會在社群分享溫馨日常，賈靜雯昨（15日）發文透露放手送寶貝女兒咘咘、波妞出國遊學16天，坦言「需要很大的勇氣」。

賈靜雯在IG發文，開頭提到「這次暑假我們挑戰了好多的不容易」，夫妻倆決定要讓兩個女兒獨自跟著老師前往遙遠的馬爾他遊學16天，這樣的決定連身邊親友都感到不可思議，賈靜雯也坦言，「我承認，我是很黏孩子的媽媽！要學習放手在她們9歲跟7歲的現在真的需要很大的勇氣！」

賈靜雯表示，因為總有一天自己會老去，因此希望兩姊妹能學習互相扶持長大，才決定在今年暑假給予這項挑戰任務，放手讓女兒們遊學，體驗當地的文化交流。

賈靜雯特地做應援板為女兒們接機。（圖／翻攝自賈靜雯 IG）

近日兩姊妹終於回到台灣，回國當天正好是咘咘9歲生日，賈靜雯還特地做了應援板，用迎接偶像般的儀式感，歡迎女兒們回家，幽默向老公喊話，「我把我的浪漫都留給了孩子（修先生不好意思哦）」。

當看見咘咘、波妞除了變黑外，更多的是快樂健康，賈靜雯頓時很感謝自己當初的決定，「回來滿滿停不下來的分享，這是她們最好的禮物吧～雖然中間經歷了太過思念而彼此都默默的落淚⋯但這些眼淚也都化為滿滿的養分」。

文末，賈靜雯也對於女兒們的表現相當感動，「恭喜妳們！！完成任務了！！妳們真的好棒棒，生日快樂，回家快樂！我們永遠是妳們最強的後盾」。