台中市梧棲區市定古蹟真武宮，流傳百餘年、18年舉行1次「蓮塘蔡18年大普渡」於16日晚間登場，廟方於昨晚先放水燈送法船，現場備有鱘龍魚與龍膽石斑做為供品，接引招待來自原鄉的「祖先」到訪梧棲區，相當吸睛，展現原鄉陪普精神，當地民眾款待普渡供桌近500桌，吸引上千人參加，場面熱鬧。
祭典主委蔡榮鑫表示，18年年普的普渡公是專屬於原鄉18年輪普信仰，並非中元節常見的大士爺，相傳是宋朝御醫至蓮塘醫治無數病人，在農曆7月13日得道後被當地人加以供奉並結合普渡祭典，才被稱之為「普渡公」，而發展迄今更被視為醫神看待，建立普渡公宮，受人民信仰。
蔡榮鑫說，為祭典的傳承與運作，今年蓮塘蔡宗親們也邀請各社會賢達共同成立「台中市蓮塘蔡18年普發展協會」策畫系列活動，並招待來自「原鄉祖先」到訪梧棲，及款待好兄弟們，在普渡桌便特別規畫一區呈現台澎金馬乃至於台中、梧棲的特色食物，超過300樣的供品、一連24桌用心準備的好料。
另台中特有「大滿漢」，是邀集在地社區特色產物如雞毛花飾品、梧棲相關出版品來做為「看桌」，有吃、有看、更有玩，參與祭典的名譽主委蔡其昌準備1桌台中海線的名特產當供品，祈求社會平安；近500桌供品，展現「誠心款待」的精神。
適逢甲辰龍年備有鱘龍魚與龍膽石斑做為供品，另精選梧棲街生活圈超過18年以上的美味老字號小吃及點心，讓現場民眾日後再次造訪梧棲街時，有一套招待客人的美食與旅遊指南，活動當晚的冰雕秀、歌仔戲、布袋戲，演出精采，讓普渡祭典圓滿落幕。
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