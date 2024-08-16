參與祭典的名譽主委蔡其昌也準備1桌台中海線知名特產的清水麵線，另高粱酒當普桌供品。（立委蔡其昌服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市梧棲區市定古蹟真武宮，流傳百餘年、18年舉行1次「蓮塘蔡18年大普渡」於16日晚間登場，廟方於昨晚先放水燈送法船，現場備有鱘龍魚與龍膽石斑做為供品，接引招待來自原鄉的「祖先」到訪梧棲區，相當吸睛，展現原鄉陪普精神，當地民眾款待普渡供桌近500桌，吸引上千人參加，場面熱鬧。

參與祭典的名譽主委蔡其昌也準備1桌台中海線知名特產的清水麵線，另高粱酒當普桌供品。（立委蔡其昌服務處提供／張妍溱台中傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台中市梧棲區市定古蹟真武宮，流傳百餘年、18年舉行1次「蓮塘蔡18年大普渡」於16日晚間登場，參與祭典的名譽主委蔡其昌（中），祈求社會平安。（立委蔡其昌服務處提供／張妍溱台中傳真）

祭典主委蔡榮鑫表示，18年年普的普渡公是專屬於原鄉18年輪普信仰，並非中元節常見的大士爺，相傳是宋朝御醫至蓮塘醫治無數病人，在農曆7月13日得道後被當地人加以供奉並結合普渡祭典，才被稱之為「普渡公」，而發展迄今更被視為醫神看待，建立普渡公宮，受人民信仰。

蔡榮鑫說，為祭典的傳承與運作，今年蓮塘蔡宗親們也邀請各社會賢達共同成立「台中市蓮塘蔡18年普發展協會」策畫系列活動，並招待來自「原鄉祖先」到訪梧棲，及款待好兄弟們，在普渡桌便特別規畫一區呈現台澎金馬乃至於台中、梧棲的特色食物，超過300樣的供品、一連24桌用心準備的好料。

另台中特有「大滿漢」，是邀集在地社區特色產物如雞毛花飾品、梧棲相關出版品來做為「看桌」，有吃、有看、更有玩，參與祭典的名譽主委蔡其昌準備1桌台中海線的名特產當供品，祈求社會平安；近500桌供品，展現「誠心款待」的精神。

適逢甲辰龍年備有鱘龍魚與龍膽石斑做為供品，另精選梧棲街生活圈超過18年以上的美味老字號小吃及點心，讓現場民眾日後再次造訪梧棲街時，有一套招待客人的美食與旅遊指南，活動當晚的冰雕秀、歌仔戲、布袋戲，演出精采，讓普渡祭典圓滿落幕。