民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風波，民眾黨中央委員會也決議將時任競總總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗等人移送到中評會，但是中評會開會2小時仍未裁定懲處，下周將邀當事人到場說明。前立委郭正亮表示，黃珊珊的部分延後表決，這個動作就會產生很多變數，民眾黨真的要想清楚這件事情的嚴重程度。

郭正亮今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民眾黨今天開中評會，本來傳出要表決，要不要對黃珊珊做除名處分，除名就是開除黨籍，不分區立委就沒了。如果今天表決，會是4比3，黃珊珊會被開除。

郭正亮接著表示，黃珊珊會說，你要當事人到現場做自我辯護，所以今天就沒有表決，延到下星期二。這個動作就會產生很多變數，星期五本來要表決，票數這麼接近，一等就是3天。民眾黨真的要想清楚這件事的嚴重程度。

郭正亮認為，黃珊珊應該被開除，民眾黨要有一個了斷。她在黨內有相當大的力量，柯文哲也會怕產生一些後果，可是要做黨的改造，沒有一些比較大的動作，真的是不容易。