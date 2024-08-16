Moxa 以其協助全球客戶架建數位化工業網路基礎設施的深厚經驗，將在大展中展示如何透過強韌的聯網技術和數位轉型解決方案，賦能企業邁向智慧製造和永續發展的新世代。

隨著工業數位轉型和人工智慧浪潮的推進，工廠對於產線的低延遲、高精準度通訊技術的需求愈發迫切，Moxa強韌聯網與先進通訊解決方案為智造應用提供強而有力的支持。例如具備低延遲、高速傳輸與高可靠的 100GbE／25GbE、16x10GbE 高頻寬工業骨幹網路與邊緣到骨幹等完整解決方案；以及無線網路技術如 Wi-Fi 6 和 5G 專網等，協助企業實現高網速、大頻寬以及更靈活易擴充的通訊網路布建。

而 Moxa 新世代 x86 IPC 系列邊緣運算解決方案，也為產業的數位轉型與智慧化應用提供更強健的根基，使得企業能夠從各個設備收集完整資訊以獲得更深入的洞察，賦能工業邊緣 AI 應用，實現智慧製造效益。

工業自動化現場隱藏許多資安盲區，面對產線必須維持穩定運作的最大前提下，Moxa 聚焦基於 IEC 62443 安全標準的網路安全解決方案，透過縱深防禦部署協助企業快速佈建滴水不漏的工業資安防護網。在此次展會中，Moxa 更以互動體驗的方式讓與會者了解工業網路攻擊與防護方式，提升對工業資安的認知。