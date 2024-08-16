以四口之家為例，在其餘條件不變下，明年報稅可因基本生活費提高而多扣2.8萬元，以稅率5％計算，等於可省稅1,400元；若以12％稅率計算，則可省稅金額可望達3,360元。估計會有230萬～250萬申報戶因而受惠。
報稅小確幸來了 2024年基本生活費調高7千元至20.9萬元
報稅小確幸又來了。主計總處16日公布2023年每人可支配所得中位數為新台幣34.9萬元，牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」將提高7千元至20.9萬元，明年5月申報個人綜合所得時即可適用。
報稅小確幸又來了。主計總處16日公布2023年每人可支配所得中位數為新台幣34.9萬元，牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」將提高7千元至20.9萬元，明年5月申報個人綜合所得時即可適用。
以四口之家為例，在其餘條件不變下，明年報稅可因基本生活費提高而多扣2.8萬元，以稅率5％計算，等於可省稅1,400元；若以12％稅率計算，則可省稅金額可望達3,360元。估計會有230萬～250萬申報戶因而受惠。
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