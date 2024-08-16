以四口之家為例，在其餘條件不變下，明年報稅可因基本生活費提高而多扣2.8萬元，以稅率5％計算，等於可省稅1,400元；若以12％稅率計算，則可省稅金額可望達3,360元。估計會有230萬～250萬申報戶因而受惠。