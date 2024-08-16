以四口之家為例，在其餘條件不變下，明年報稅可因基本生活費提高而多扣2.8萬元，以稅率5％計算，等於可省稅1,400元；若以12％稅率計算，則可省稅金額可望達3,360元。估計會有230萬～250萬申報戶因而受惠。

賣屋注意 這情況遷出戶籍仍可適用自住稅率
明年報稅小確幸！基本生活費增7千 4口之家省稅1400元
未辦繼承登記土地 這樣做可享自用住宅優惠稅率
#報稅 #基本生活費 #小確幸 #稅率 #計算
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷