費城半導體指數周四飆升近5%，台股今（16）日在權值股帶領下，收盤大漲 454 點（或 2.07%），收在22349 點。摩爾投顧分析師郭哲榮近期於0050獲利了結後，轉而買進價格便宜的美債ETF（00687B），不過，今日美債ETF股價下跌，引發外界批評他判斷失準。

對此，郭哲榮回應表示，美債ETF今日回檔，投資人反而能以更低的價格買進，並無不妥。他強調，過去購買0050和美債的經驗中，屢次逆轉勝出，現在投資機會已擺在眼前，並呼籲投資人把握良機，「要不要踏著我的血前進，由你決定。」

台股（16）日隨著費半指數上漲，收漲454點，來到22349點，成功站上月線，有機會拚戰季線反壓22420點。本周指數大漲880點，周線連二紅。台積電大漲26元（或 2.76%），收在969元；0050上漲2.26％，收183.4元；美債ETF（00687B）則小跌0.73%，以32.63元作收。

郭哲榮在臉書發文表示，台股大漲400多點，與美國初領失業金領取人數低於預期有關，如他所料大盤隨之噴出；然而，仍有部分人士質疑他的判斷，因為買了美債 ETF，今天卻下跌，他試問，投資ETF何曾虧損過，每一次出場不都是大賺一筆嗎？

他說，先前賣出美債ETF大賺出場，隨後換倉持股0050，同樣獲利豐碩，再次換倉買入更便宜的美債，有人僅一天虧損就受不了，如此心態將難以獲利。

郭哲榮分析，美國降息有兩種方式：「軟著陸」就是在經濟未衰退的情況下，聯準會 （FED） 逐步降息，緩和經濟過熱；「硬著陸」即在經濟衰退時，聯準會必須迅速降息，以刺激經濟避免進一步衰退。

他認為，無論是哪種降息方式，美國債券ETF都會上漲，今日只是小幅回檔，許多投資人因此驚慌失措，質疑其投資策略的正確性。

郭哲榮強調，他從來沒認為美債ETF（00687B）一買就噴漲，今天回檔提供更便宜買進的機會，何樂不為？把握眼前時機，相信在9月18日之前，美債有望迎來一波主升段。

事實上郭哲榮過去的操作都是逆轉勝，0050和美債都是從虧損轉為獲利，他建議投資人把握良機，「要不要踏著我的血前進，由你決定。」

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