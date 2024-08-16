台東新園大排清出1.5萬噸淤土。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市公所清理新園地區排水溝淤積，3周共清理1.5萬噸的淤土，共440趟車次，解決居民多年困擾，台東午後下起大雨，台東市長陳銘風冒雨視察時強調，下著大雨，剛好驗收清淤成效。

自家農地在大排旁邊的廖先生受訪時表示，新園大排雜草重生、淤泥堆積，幾乎失去原有功能已經多年，這次看到市公所團隊認真解決多年以來未改善的問題，讓大排變得乾淨清爽，「真的很高興，不擔心颱風豪雨淹水了」。

在地青農謝先生也說，大排髒亂多年，惡臭擾民，大雨來還經常因為排水不及淹水，甚至影響附近農作物，之後灌溉引水也會更方便。

陳銘風指出，新園大排在上次颱風後流量變小且淤積，居民憂心，市公所團隊認為清淤工作刻不容緩，努力找到了淤土堆置處，將過去一直沒辦法處理的淤土清運完成。清理後的排水溝不僅有效消除異味，也大幅降低了雨季的淹水風險。

這項工程得到當地居民高度的關注和支持，陳市長對此表示感謝。他強調，這次清理工程能順利完成，不僅是市公所團隊努力的成果，也是居民積極配合共同創下的成績。

市民代表巫化·巴阿立佑司肯定陳銘風的努力，「很有魄力為市民解決問題跟困難」，整治過後的大排揮別過去的髒亂，環境變得舒服宜人，族人及居民都非常感謝，也很感動。