台南市長黃偉哲率領由市府及旅宿業者所組成的台南隊，赴新加坡推廣台南觀光。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

新加坡是台南重要客源市場，今年1至3月新加坡來台南的旅客人次較去年同期成長逾3成，新加坡年度最大的秋季旅展NATAS Holidays16日開幕，市長黃偉哲率領由旅宿跟休閒農業等業者組成的「台南隊」赴新加坡推廣台南好吃好玩，希望吸引更多國際客前進台南觀光。

台南隊此行赴新加坡推廣台南觀光魅力，台南展桌以「台南400」為主題，展示豐富旅遊資訊、台南美食及農特產品，並準備了台南果乾、蝦餅等作為贈品，積極展現台南爭取新加坡旅客的決心。

黃偉哲在台灣館開幕活動致詞指出，台南是台灣最耀眼的城市，是台灣的文化首都，整座城市更是好山好水，從山線、海線到文化參訪路線都各具魅力，相信可以滿足新加坡遊客的旅遊需求。

黃偉哲感謝主辦方跟童振源大使對台灣旅遊的用心，他期待台灣隊同心協力，一同把餅做大，提高來台灣跟台南旅遊的來客率。

黃偉哲也特地帶來噴有新加坡國旗的台南蘭花、火鶴花等台南農特產品，他表示，這些全台第一的台南驕傲，讓台南不僅好玩、好吃又好看，希望通過此次旅展的宣傳，讓台南的觀光亮點更加耀眼。

NATAS Holidays為新加坡最具規模的旅展之一，展期共3天，現場台南展桌人氣高漲，除了精心設置還搭配有獎徵答小遊戲，吸引許多當地民眾前來洽詢。

台南這1年多來在新加坡觀光市場推廣成效卓著，1至3月新加坡來台南的旅客人次較去年同期成長逾3成，南市府也搭配旅展，在新加坡樟宜國際機場刊登「Truly Tainan」國際形象廣告，利用多元管道吸引全球旅客認識並造訪台南。