8月16日，經泰國眾議院投票表決，為泰黨總理候選人貝東塔高票成功當選泰國第31任總理。貝東塔是前總理戴克辛之女，年僅37歲，而今成為泰國歷來最年輕的總理，也是泰國歷史上第二位女總理，更是戴克辛家族登上總理大位的第四人。

據泰國頭條新聞社訊報導，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）以新任泰國總理身分首次接受媒體採訪。她表示：「眾議院投票時，我和我的哥哥姐姐們在一起，父親（戴克辛）也透過視訊電話陪在我身邊。當投票結果出來後，父親表示，接受正式總理任命後，一定要竭盡所能，認真履職。而且，他還開玩笑道，他老了，很高興能在自己患上阿茲海默症（老人失智症）之前看到自己的女兒登上總理之位。同時，我也在第一時間跟母親通了電活。」

貝東塔成為家族中的第四位總理。貝東塔的父親戴克辛（Thaksin Shinawatra）2001年至2006年擔任總理，戴的妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）2011年成為總理，但下場和哥哥一樣最後被迫流亡。戴的（另一妹妹的丈夫）妹婿頌猜（Somchai Wongsawat）2008年9月擔任總理，但不到4個月就遭憲法法庭解職。戴克辛已在去年回到泰國，目前因被控貪汙罪正在假釋中。

貝東塔表示，「感謝所有為我投出贊成票的國會議員們，未來我和工作團隊將竭盡所能做好每一項工作。」她又說，「感謝前總理賽塔在過去一年的辛勤付出，我已經做好準備接過總理的接力棒，繼續為造福人民而努力奮鬥。」

至於執政政策等相關問題，還需等待國王簽署並頒布正式的總理任命後再討論。「我承認，今天能夠當選新一任泰國總理，我的激動之情溢於言表，感謝大家對我的支持。」

至於壓力問題，「我想我能夠很好地應對和調節，從踏入政壇那一刻起，我從不認為自己的能力有多強多厲害，但我可以確定的是，我很幸運，擁有一個優秀且強大的團隊。因此，無論在哪個位置上，我相信只要擁有好的團隊就能夠取得成功。」

貝東塔原本打理家族的酒店生意，三年前踏入政壇，去年當選為泰黨黨魁，也是去年選舉期間問鼎總理寶座呼聲最高的人選之一。