印尼近期發生駭人聽聞的亂倫性侵案件，一名 57 歲男子魯迪受迷信蒙蔽，相信與親生女兒亂倫可致富，於是在過去九年中持續性侵害女兒，並殘忍地將所生的七名嬰兒活埋。該事件因鄰居偶然發現了嬰屍才曝光。

印尼《羅盤報》報導，本月 15 日，中爪哇省班尤瑪斯縣一處村莊居民在河岸旁發現一具嬰屍，立即通報警方。警方到場後發現現場還有四具嬰屍，高度懷疑是同一個案件。

經過深入調查，警方鎖定魯迪涉有重嫌。魯迪落網後坦承犯行，並供述了更令人髮指的情節。

魯迪聲稱，十多年前，他認識了一名巫師，巫師告知他欲快速致富，必須與親生女兒亂倫，生下的孩子必須立即處死。魯迪深信巫師的說法，自 2013 年起多次性侵女兒。儘管女兒反抗，魯迪卻持刀威脅，最終在九年內不斷對女兒施暴。

更駭人聽聞的是，魯迪確實照巫師指示，在女兒被性侵懷孕後生下的嬰兒出生後，隨即將其殺害並埋葬。據魯迪供述，他已活埋至少七名嬰兒。

由於警方目前僅尋獲四具嬰屍，仍持續搜索其餘三具。報導也指出，受害的女兒曾為男友生下一個孩子，該孩子現由其他家庭收養。此外，魯迪還多次威脅妻子和孩子不得外洩此事。

目前，魯迪因謀殺和違反兒童保護法等罪名遭到起訴，一旦罪名成立，恐面臨無期徒刑或死刑。魯迪也承認，他的行為並未讓他獲得財富。受害的女兒身心受創極深，已送往婦幼保護組織接受照顧，當局也安排心理醫生協助輔導和治療。

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