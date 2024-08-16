Dyson宣佈推出品牌首款頭髮造型品系列Dyson Chitosan，該系列產品蘊含從天然菇菌中萃取的成分－幾丁聚醣（Chitosan），在滋潤頭髮的同時能持久定型及保持自然動感。

幾丁聚醣是一種複雜的高分子原料，結構精巧柔軟但卻十分強韌，為打造持久而自然的造型提供了基礎。Dyson美髮科技品類總裁Kathleen Pierce指出﹕「 我們的工程師經過嚴格測試，找到了最佳的幾丁聚醣配比，幫助持久保持自然、有靈活性的造型效果。」