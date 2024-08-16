Dyson宣佈推出品牌首款頭髮造型品系列Dyson Chitosan，該系列產品蘊含從天然菇菌中萃取的成分－幾丁聚醣（Chitosan），在滋潤頭髮的同時能持久定型及保持自然動感。

幾丁聚醣是一種複雜的高分子原料，結構精巧柔軟但卻十分強韌，為打造持久而自然的造型提供了基礎。Dyson美髮科技品類總裁Kathleen Pierce指出﹕「 我們的工程師經過嚴格測試，找到了最佳的幾丁聚醣配比，幫助持久保持自然、有靈活性的造型效果。」

韓韶禧剪斷長髮 最新造型「短髮俐落」飄仙氣更亮眼
Pinkoi首賣全球限量「青眼白龍」發光立體造型悠遊卡
楊冪新劇村姑造型曝光 「皮膚太白、翹蘭花指倒垃圾」遭批好假
#造型 #Dyson #幾丁聚 #持久 #頭髮
樂齡幸福情報站 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光