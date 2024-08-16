最低工資法今年正式上路，明確將最低工資調漲所需參考指標入法，並確立最低工資審議會議事規則與核定程序，並新增設置研究小組，提供第三方相關指標研究報告給審議會成員參考。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛16日證實，最低工資審議會訂於9月4日在勞動部舉行，今日已將開會通知單連同研究小組的建議報告，寄出給21位審議會成員，預計下周就會收到。所有委員須親自出席，不能找代理人。

黃維琛指出，在正式審議會前，若有適當機會，可能也會跟委員有一些溝通。現行基本工資月薪為2萬7,470元、時薪183元。