荷包又要變薄了。美國可望降息加上中東地緣緊張，國際原油走升，依據機制中油下周一將調漲汽油0.3元。95無鉛牌價預計掛上31.7元，創下去年至今近10個月新高。不過柴油因為本周先調高0.7元，反而有降價空間。

近期受惠日本加油站調油價，國內亞鄰最低價標準獲得解禁，中油台塑汽油先前已連五漲，好不容易本周小降0.1元，但沒想到馬上要補回更多。依據浮動油價機制，下周一汽油每公升預計調高0.3元，柴油則降0.4元。

95無鉛牌價會來到31.7元，是繼去年10月22日後，近10月來再次登上此價位。對比7月初每公升30.4元，近來汽油貴了1.3元，加油成本提升有感。而柴油價則會跌回27元，預計新價為27.9元。

中油表示，上漲原因是因中東地緣政治轉趨緊繃，市場擔心影響原油供應。而除了中油提到的伊朗與哈馬斯可能報復以色列陰影，其實美國CPI溫和上漲，Fed聯準會下月降息機率升高，也是重要原因，不過中國經濟前景疲弱，是阻升變數。