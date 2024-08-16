機電大廠東元16日下午舉行法說會，針對未來3年的規劃董事長利明献表示，將有8個潛在投資項目，希望短期內取得新業務，搶攻潛力市場，並加大對美國市場的投資，希望業績占比超過20％。

針對第3季營運，東元總經理范炘指出，預估機電系統事業群與前季、去年同期相比為持平，智慧能源事業群營收呈現季減和年減，智慧生活事業群呈季增和年增；第3季營業毛利率有望呈現季增和年增。

范炘進一步解釋，第3季毛利率有望成長的原因在於物價趨於穩定，且海運成本下滑，機電系統事業群營收占比可望提升；展望全球市場動向，東元認為美國市場景氣有趨緩、業務商機有遞延跡象，軟著陸機率偏高，唯一變數在於美國總統大選，長期來看仍看好美國市場。

在全球布局規劃部分，利明献指出將加大對美國市場的投資及業務推展，希望業績占比超過20％，並持續開發東南亞的商機以及業務；並在未來3年初步規劃8個潛在投資項目，希望短期內取得進入新業務或搶攻潛力市場（北美及東南亞）之業務契機及技術，資金來源除自有資金外，可能以借款或其他資本市場商品支應。