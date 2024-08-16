國家住都中心16日在新北市林口區舉行「文仁安居」社會住宅動土典禮，宣示持續推動政府社宅政策，力求解決青年與弱勢族群的居住問題。「文仁安居」預計提供1066戶住宅，計畫於2028年竣工，總投資金額約49億9330萬元，由中央全額負擔，成為林口區繼世大運選手村後的第2個大型社會住宅建案。

新北市林口區「文仁安居」社會住宅16日舉行開工動土典禮，圖為建案現況。（張鎧乙攝）

新北市林口區「文仁安居」社會住宅開工動土典禮16日舉行，立委洪孟楷（中）、內政部長劉世芳（右三）、國家住都中心董事長花敬群（右二）等人合影。（張鎧乙攝）

內政部長劉世芳在致詞中表示，林口地區人口結構呈現「二高一低」的特點，即高教育程度、高收入與低年齡層，這意味著林口擁有廣大的年輕人群體，對住宅的需求非常迫切。為此，政府持續加碼投入社宅建設，希望透過「文仁安居」等專案，滿足更多年輕人及經濟弱勢族群的居住需求。

新北市林口區「文仁安居」社會住宅開工動土典禮16日舉行，內政部長劉世芳（右二）、立委洪孟楷（中）等人出席執鏟。（張鎧乙攝）

「文仁安居」位於文化二路與仁愛一路的交叉口，交通便捷，鄰近國家檔案館、林口運動公園等地標性設施，未來住戶將享有優越的生活環境。該建案設計以地上14層、地下3層，停車位設有汽車381格、機車1097格，並規畫設置托嬰中心、幼兒園、日照中心等社福設施，為住戶提供全方位的生活配套服務。

住都中心董事長花敬群也強調，過去6年來社會住宅的經營經驗，讓住都中心在推動類似計劃時更具信心。「文仁安居」除提供住宅空間，還將整合周邊教育及商業資源，致力於提升居住品質，創造宜居的社區環境。

新北市作為全國人口成長最快的行政區之一，在社會住宅政策上不斷努力，目前已有多處大型社宅陸續完工或正在興建中。立委洪孟楷亦感謝中央對新北社宅計畫的支持，並期盼新北市經發局能夠進一步推動林口A9影視園區的開發，創造更多在地就業機會，達成「安居樂業」的目標。