前台北縣長尤清之子、第一金投信董事長尤昭文，今年5月25日上午開車行經總統府前時，因違規左轉遭轄區中正一警方攔下，酒測值0.28；台北地檢署日前給予尤緩起訴處分，並職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後，認為再議無理由，今（16）日駁回再議，尤獲緩起訴處分1年確定，北檢近日將通知尤支付30萬元給公庫。

尤昭文是綠營政二代，父親是前台北縣長、駐德代表尤清，過去曾與民進黨現任不分區立委郭昱晴交往，2人戀情一度轟轟烈烈，他並未隨父從政，是從證券基層做起，一路當到投信董事長，賴清德總統520就任前，今年4月間一度傳出他是金管會主委熱門人選。

檢警調查，尤昭文被逮前一晚有餐會，席間喝了不少酒，5月25日上午近9時，他有事要出門，自認睡了一晚應該已退酒，於是開車外出，行經重慶南路北往南凱達格蘭大道口，未依交通號誌直接左轉凱達格蘭大道，被警方當場攔下。

因當天是周休二日假期，尤下車時身著印有「中美合作」的T恤，警方發現他散發酒味，當場測出酒測值0.28毫克，依公共危險罪嫌送辦，北檢審酌尤無前科，坦承犯行態度良好，8月7日偵結，給予尤緩起訴處分，期間1年，但需支付公庫30萬元。

北檢日前依職權將全案送台灣高檢署再議，高檢署審查後，認為北檢再議無理由，今依法駁回，因此尤昭文獲緩起訴處分1年確定，北檢將通知他支付30萬元給公庫。