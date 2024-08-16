康軒夏日熱血跑共分4組：挑戰組300K、進階組210K、體驗組150K及休閒組90K。（康軒文教集團提供）

炎炎夏日，多數人整天窩在冷氣房裡避署，向來以熱愛運動、推展運動為企業文化的康軒文教集團反其道而行，舉辦全集團參與、為期1個月的線上路跑「2024康軒夏日熱血跑活動」。全部參與者均做好先期準備及鍛鍊，最後成績揭曉，董事長李萬吉1個月跑了336公里，而集團男子組第一名跑了985公里，女子組第一名也有621公里，成績斐然。

康軒夏日熱血跑活動2022年首次舉辦，今年已是第三屆，因採自由報名，第一屆僅有7百多位集團員工參加，第二年吸引上千位夥伴加入，而經2年的醞釀與嚐試，今年則有超過集團員工人數一半以上共2560位夥伴報名參加；在台灣有1056位報名、大陸1491位參加、泰國也有13位參與。

康軒夏日熱血跑共分4組：挑戰組300K、進階組210K、體驗組150K及休閒組90K。每個組別都有最低速度要求，除休閒組是10分鐘／公里外，其餘3組是8分鐘／公里，可於1天內分幾次跑完，依個人適合的時間自己選擇，但每次上傳成績則不得低於3公里。只要達標，公司有達標獎金鼓勵。

為何選在炙熱的夏天舉行路跑，康軒文教集團董事長李萬吉表示，主要有2個目的，首先是夏天氣溫高、悶熱潮濕，人經常覺得很不舒服，若能暢快流汗，整個人反而會神清氣爽。

李萬吉表示，其次是隨著集團的成長，目前康軒5千多位員工分布於台灣、大陸及泰國的各事業體及學校校區，平時互動機會不多，正好藉由康軒夏日熱血跑活動，讓各地的夥伴共同參與長達1個月的線上路跑活動，不僅是體能的挑戰，更是團隊精神的體現，強化集團夥伴、事業體之間的凝聚力。

李萬吉說，跑步是為了鍛鍊、強化身體，所以要注意跑的安全，才能跑「得」健康。「康軒夏日熱血跑」不追求極限成績，而是透過鼓勵，讓更多夥伴參與、完成所報名組別的公里數。

李萬吉強調，跑步時要有足夠的營養、充分的睡眠，隨時補充水分及防曬，推展運動目的是讓員工維持健康的體魄，使所有員工能在「個人健康、家庭幸福、企業成長」創造三贏。