19歲的南韓職棒起亞虎啦啦隊女神李珠珢，長相甜美被指「美到像AI」，過去憑藉「三振舞」爆紅，上月更受邀來台參加富邦悍將大巨蛋主題日，擄獲大批台灣粉絲。而近日有網友發現，李珠珢在社群分享的幾個片段中，有些角度會出現雙下巴，但她本人似乎也完全不介意。

李珠珢上月來台參加富邦悍將在大巨蛋舉行的「G!POP流行音樂節」主題日，可愛的外型深受許多台灣粉絲喜愛，不過近日有網友發現，她在社群分享多個「死亡角度」的影片中，疑似有雙下巴意外露出，下巴與頸部間有塊肉直接炸出，讓粉絲直呼「好可愛」，但她似乎也不介意，依然保持甜美的狀態。

李珠珢影片驚現雙下巴。（圖／IG@my._.chuuu）

影片曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖，其中也看到不少台灣網友的留言，「太可愛嚕」、「底下留言好多台灣人」、「來台灣吧阿珠妹妹」、「台灣歡迎妳」、「珠恩（珢）真可愛」、「我可以把這隻貓咪抱走嗎」、「台灣粉絲很想念妳」、「快來台灣應援」、「頭頂這小辮子太有創意了，一百分」。

李珠珢自從宣布來台參加活動後，就極度受到台灣網友關注，日前她改編中信兄弟的〈炸裂陳子豪〉應援舞，結尾還做出老虎爪子的動作，相當可愛，也讓台灣粉絲急忙敲碗再來台。此外，先前有網友翻出她接受韓媒訪問的片段，被問到是否會像李多慧一樣來台發展，她則露出意味深長的微笑，十分耐人尋味。