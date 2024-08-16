談到有關遺體、命案現場的話題，不少人會戒慎恐懼。一名從事遺體修復師7、8年的鳳姐(化名)，接觸命案清理的工作約一年多、服務過近20個案件。此外，鳳姐也是今年5月「三重祖孫3屍案」的命案現場清理團隊其中一員。她接受《新聞歸剛欸》訪問分享兇案現場太震撼，「像是一千隻老鼠集體死掉的味道」。

【新聞歸剛欸】三重祖孫命案床板驚現「靈動」 她曝實錄：千隻死老鼠的味道

鳳姐日前和清潔團隊進入凶宅清掃，接連遇到科學無法解釋的狀況，包括「沒開冷氣卻很冷、門會自動關起來，且東西會莫名發出聲音」，一般人會聯想是靈異現象，但團隊平常心看待，不然沒人敢進去工作。

鳳姐曝清掃過程床板有「靈動」。(命案清理師于璥菖提供)

案發的臥房最令人毛骨悚然，鳳姐透露，「因亡者身上的組織液、毛髮等掉落現場，即便遺體已搬運走，但踏進去的那一刹磁場很震撼，無法形容的感覺，若有做壞事、身體較虛弱的人，可能就會不舒服了」。

床板有「靈動」，鳳姐和團隊很平心看待。(命案清理師于璥菖提供)

清掃過程最難克服的是味道，鳳姐形容，「像是老鼠集體死掉，比一千隻老鼠死掉還更臭，一般人沒有聞過屍臭味，會不自覺想嘔吐」。

另外，亡者的床墊下是個置物櫃，可以上下翻動的，鳳姐透露，「但在沒人觸碰的情況下，它會自動翻起來」。而因床墊和床板上留有屍油、屍血及組織液等，必須打包才能清運，因上面留有清楚的三個人形，畫面很驚悚，如果沒有打包好，搬出去鄰居都會嚇到」。

祖孫3屍案清掃過程中不少阻礙。(命案清理師于璥菖提供)

服務此案人生體悟，鳳姐有感地說，「世間的一切都是空的、假像，萬般帶不走最後也只剩一具白骨，因此心裡會較豁達，不會想去爭奪名利，或許是老天爺給的任務，祂讓我接觸殯葬業外，還給我一顆勇敢的心去完成每個案件」。鳳姐希望有生之年，若與亡者有緣份，即便是沒有報酬的也會願意去幫忙。

鳳姐從事遺體修復師7、8，坦言「祖孫3屍案」現場很震撼。(記者游定剛拍攝)

回顧「三重祖孫滅門案」始末，今年母親節前夕，新北三重某處豪宅，驚傳祖孫三代命案，死者為69歲媽媽、29歲女兒及3歲半孩子陳屍住家臥房。而涉有重嫌的24歲張姓女婿，警方幾天後也在台中逮人並查緝到案。

24歲張姓犯嫌(圖中)坦承犯案，目前仍在羈押。（記者張鎧乙攝）

據了解，張姓犯嫌因金錢產生口角，坦承先後狠殺妻子、岳母及繼子。而張姓犯嫌今年5月13日被依殺人罪等嫌移送新北地檢署偵辦。檢察官訊後以殺人、故意殺害兒童等重罪，向法院聲押禁見；新北地院火速裁定張男羈押。