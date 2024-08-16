潛艦國造如火如荼發展，卻傳出台船董座鄭文隆遭到撤換，將由成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接任，對此，台船證實該人事異動案。

立法院休會期間，傳出鄭文隆將卸下台船董事長職務，並由黃正弘接任。台船副總兼發言人周志明證實，今天下午確實有收到經濟部發出的公文，確定台船董事長一職由鄭文隆改為黃正弘接任。

黃正弘是北卡羅萊納州立大學機械博士，專精在機械（熱流、輪機、逆向熱傳法） 反算問題、數值方法、系統最佳化設計問題等領運，他在成大的資歷相當豐富，除了曾任造船及船舶機械工程系主任，也擔任過成大財務長、水工所所長，甚至是副校長等職務，更曾在2018年獲得科技部傑出特約研究人員獎。

周志明表示，近期會依照程序召開臨時董事會，並按照一般上市櫃公司更換董事長的流程完成相關程序，所有流程依規定走完後，新任董事長上任就會正式生效，公司後續的相關安排及規畫就等新任董事長上任後遵循指示執行，目前就先按部就班、依照原本的步調前進。