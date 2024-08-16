屏東侯姓女子在婚後2個月懷孕，其夫柯姓男子開心不已，不料孩子出生時被醫生發現「血型有異」，柯男是AB型，侯女是O型，但新生兒卻是0型，違反常理，醫生這一疑問揭穿了侯女婚內出軌同事生子，雖侯女也指控柯男常上酒店找特殊服務、對婚姻不忠，但屏東地院仍判侯女要賠償柯男30萬元，可上訴。

判決書指出，前年10月中旬，柯男與侯女登記結婚，侯女在同年12月底發現懷孕，柯男很期待新生兒的到來，不料孩子在出生時被醫生發現血型有異常狀況，柯男是AB型，侯女是O型，2人生的孩子只會是A型或B型，但孩子竟然是0型。

柯男得知後，氣急敗壞質問侯女，侯女才坦承她在婚後外遇林姓同事，孩子確實是林男的。對此，柯男怒不可遏，除要與侯女離婚外，還向屏東地方法院對侯女提出請求侵權行為損害賠償的告訴，要求侯女要賠他50萬元的精神賠償、36萬元的聘金，以及歸還結婚時贈與的金飾。

對於柯男的控訴，侯女雖坦承外遇，但她也指控柯男對婚姻不忠，她說，柯男常去酒店消費找特殊服務，而且林男也已支付柯男30萬元達成和解。

案經屏東地院審結後，法官認柯男是否有去酒店與侯女外遇生子是兩回事，而審酌2人的經濟狀況後，判侯女賠柯男30萬元，全案可上訴。