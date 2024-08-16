主演《奇皇后》、《Healer》等韓劇深受台灣粉絲喜愛的池昌旭，最近不僅忙著宣傳新片《左輪手槍》，還將在8月29日為他代言的瑞士雷達表（RADO）站台，目前已知他將在8月28日抵台，隔天下午出席RADO台北101限量表上市活動，旋及在30日一早離台。

池昌旭於去年榮任RADO代言人之後，台灣RADO即積極爭取邀請他來台灣出席活動，歷經近一年的籌備，終於得以成行。為了配合池昌旭來台，RADO特別推出一款Captain Cook庫克船長系列高科技陶瓷台北101限量表，僅在台北101旗艦店全球獨家販售，RADO全球執行長Adrian Bosshard也親臨台灣，展現對台灣市場的重視。

RADO近日發布預告短片，池昌旭對粉絲喊話：「希望很快在台北見到你們！」。 （RADO提供）

此行是池昌旭首度以RADO大使的身分訪台，近日RADO已釋出他來台的預告短片，對粉絲喊話：「希望很快在台北見到你們！」，基於池昌旭的超人氣，台北101和RADO已特別加強維安，RADO也自即起至8月28日止開放表迷預購他代言的庫克船長高科技陶瓷台北101限量表，前20 名消費者還能獲得品牌專屬自動上鍊表盒。