區塊鏈金融機構XREX集團表示，為了應對未來的合規需求和挑戰，XREX的法遵及法務團隊在台灣和海外市場持續穩定擴編，目前除了已在台灣完成金管會的洗錢防制聲明，在新加坡則取得了大型支付機構（MPI）執照，過去累積的經驗對於團隊的擴大與成熟是一大助力。

XREX集團指出，除了專業法律知識外，識別潛在的法律風險並制定應對策略的風險管理能力、良好的溝通技巧，以及能應對Web 3和虛擬貨幣領域快速變化的敏捷性和適應性，不僅能幫助法律專才在交易所中履行職責，也能為公司提供更全面的法律支持，幫助工作更順利。

幣安法務長Eleanor Hughes表示，隨著加密產業逐漸壯大與成熟，法務團隊的規模也需持續調整，幣安目前的法務團隊人數已逾80人，專精於合規、併購、商業和訴訟等不同領域，該產業的法務人員需對產業有深入的知識和熱情，並具備靈活、敏捷和前瞻性的思維，以應對快速變化的環境，還需了解最新技術應用、監管動態及跨部門合作，有助於保持合規性，實現永續發展。

幣託集團則表示，早在工會籌備階段已擴編法務、法遵和內部稽核團隊，協助自律規範的訂定工作，下一階段為應對未來的監管制度及防詐騙，會將重點放在落實自律規範的實務工作上，計畫增加與風控相關的編制，而不僅是法律人才。

幣託集團進一步說明，風控和阻詐團隊正在物色人才及組建中，具體而言需要懂得資料科學、數據分析、AI機器學習模型和區塊鏈金流追蹤工具的專業人才，若同時擁有傳統金融機構經驗或法律相關背景，以及能夠善用英文以取得國際最新技術和知識則更理想。

區塊鏈企業奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，有意加入促進產業合法合規的公協會如VASP公會，目前正積極配合主管機關以完成洗錢防制聲明的申請，並期待規範逐漸成熟之際，將海外推進法幣及穩定幣跨境支付服務的經驗及資源帶回台灣，為產業做出貢獻。