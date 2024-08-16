渣打銀行資深投資策略師Fook Hien Yap表示，隨著日圓走強的趨勢逐漸消退，日本股市也隨之出現明顯的修正。在日圓套利交易急劇平倉的推動下，日本主要基準股指在過去一個月內修正了超過20％，由於日圓升值暫停，使得日股出現了大幅反彈。

展望未來，Fook Hien Yap預計美元兌日圓匯率將在支撐位140.2與阻力位151.8區間波動，有助於日本股市與全球股市共同復甦。雖然日圓走強意味著日本的出口競爭力下降，且海外收益以日圓計算的價值也會減少，但日本股市被低估的股價與公司治理的改善足以抵消這些負面影響，進而帶來更高的股息和股票回購。在通膨回升的環境下，這也支持日本企業積極的定價策略和名目利潤增長。

此外，隨著貨幣政策逐漸正常化，日本銀行業也顯現出一個有趣的投資機會。利率上升支持銀行增加利息收入，且日本主要銀行在今年4月至6月的第二季業績表現強勁，一致上修了12個月遠期盈利預期。雖然日本市場情緒依然謹慎，但穩固的獲利基本面暗示著日本銀行業將進一步復甦。

星展集團指出，日本的GDP出現了意外的驚喜，相較於第一季GDP同比增長率為-0.6％，第二季出現積極增長達0.8％，消費季成長尤為強勁，同比增長達1.0％（第一季則是-0.6％ ） 。有鑑於第二季GDP數據出現增長，對消費疲軟的擔憂現在已經消退，日股表現也有回穩。

星展集團進一步指出，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，投機性和資產管理公司的日圓空單已恢復正常，市場可望恢復正常，尤其外匯市場。不過，由於日圓仍然是收益率最低的貨幣之一，而套利交易則是全球機構投資人、避險基金和企業廣泛使用的策略，透過投資新興市場或其他成熟市場等收益率較高的資產來提高回報，預期在日本的利率仍然遠低於多數其他成熟市場的情況下，日圓套利交易將會重新回歸，日股也將受惠。