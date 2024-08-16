2023年台灣燈會總經費超過6億元，由觀傳局統籌營運，但審計部發現，部分燈會的項目，包括購置財產和物品，以及企業贊助物資的登記管理，未能依照規定執行。（台北市觀傳局提供／劉瑋晴台北傳真）

2023年台灣燈會由台北市觀傳局主辦，展期為19天，吸引超過1235萬人次參與，創造約254億元的經濟效益。然而，審計部指出，燈會期間向企業募集約3億6486萬元贊助，及其他局處協助建置與維護的管理費用約375萬元，未依規定登記管理。觀傳局回應，已於分別於3月和5月完成登記，並承諾今後將依規定加強管理，確保財產管理制度的落實。

2023年台灣燈會總經費超過6億元，由觀傳局統籌營運，但審計部發現，部分燈會的項目，包括購置財產和物品，以及企業贊助物資的登記管理，未能依照規定執行，像是燈會場地設施中的配電盤、LED顯示屏和互動設備，以及企業贊助的120支額溫槍，有部分機關的存管數量與記錄不符。

此外，觀傳局在2023年1月收到統一集團贊助的910張多拿滋優惠券和2490張星巴克分享券，雖然在燈會期間已全部發放給民眾，但卻缺少相關的領用和存管紀錄。

至於其他局處協助，台北市新工處在台北101水舞廣場、松山文創園區、香堤大道廣場等處新增11座永久配電盤總計約375萬元。原住民族事務委員會則處理原住民族燈區和藝文展演勞務採購案，包括1塊129萬元的LED顯示屏和1套價值約79萬元的互動設計設備。截至今年3月21日，設備仍未完成登記管理，需進一步檢討和改善。

觀傳局表示，台灣燈會的預算由觀傳局統籌編列，並與市府相關局處分工辦理。企業贊助的額溫槍和商品禮券，是由產發局統一募集再發放，部分額溫槍因遭遇雨天故障已報廢，其餘已依規定列帳管理，剩餘禮券也在活動期間全數發放民眾。

另外，配電盤、LED 顯示屏及互動設備等，觀傳局表示，已在燈會活動結束後，依據實際物品交接情況辦理財產及物品列帳登記，由於設備須釐清內容細項及價值，點交等行政作業較為費時，因此無法即時登帳，已分別於3月及5月完成登記，未來將加強跨局處的橫向溝通，落實財產及物品管理，避免類似情形再次發生。