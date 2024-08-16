吳念真帶領的綠光劇團最受歡迎的國民戲劇《人間條件一》，由全新卡司組合，包含柯一正、洪都拉斯、方宥心、呂捷、李夢純、陳昭婷聯合主演，今（16）日在國家戲劇院舉辦總彩排記者會，現場來了10位全台最具特色里長到場站台支持。本戲由吳念真編劇、導演，首演前夕他感性說 ：「《人間條件一》作為「人間條件」系列的「始祖」，從2001年上演至今重演過很多次，一如生命必然的循環。 二十三年的老戲重演，回憶滿滿，最珍惜的無非就是這種幸福感，因為它讓我心存感激，也讓我一直忘了年紀。」

戲裡挑戰一人分飾兩角的方宥心，演出年齡維度橫跨60歲的少女阿美及附身的阿嬤，戲裡很多篇幅跟場次不只是父女間的對話，更挑戰的是阿美跟附身在他身上的阿嬤的對話，嬤孫間的鬥嘴、聊心事、吵架的場面，都得在方宥心一人身上完成。方宥心為此下苦心為角色搞對立，她表示：「如何去調度這個身體的轉換，讓觀眾可以看得出來是真的在吵架，儘量讓這個過程把它對比出來。」

李夢純（中）飾演檳榔西施，演員左起為廖邱堃、張寧。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

人間條件系列23年來都有他的身影，他是綠光台柱柯一正，也是這系列的全勤者，歷年來角色多變，奸詐的校長，忘東忘西迷糊的病患，或事業有成的企業家。這次在《人間條件一》中詮釋阿嬤心心念念的總裁，一句「這世人我沒有那樣的福氣，希望下輩子能讓你幸福。」將台灣人含蓄的情感表達地淋漓盡致，也是這齣戲中最深情的承諾。

劇中飾演里長的洪都拉斯，在演出前特地實際走訪新北市百福里、國豐里以及下城里，直接跟里長們拜碼頭。洪都拉斯在里長們的帶領下，到里民家協助裝設煙霧偵測器，也到大馬路上撿菸蒂、鋸樹，熟悉里長們真實的職責後，洪都拉斯讚嘆 ：「服務里民是主動、熱情、犧牲、奉獻，365天全年無休，這個工作太挑戰了！」

補教名師呂捷第一次挑戰舞台劇，飾演校長角色。演員左起為方宥心、林綉秦、田瑄瑄、曾意婷、李夢純。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

明華園總團第三代陳昭婷暌違多年再次演出舞台劇，在劇中詮釋一位仙姑角色，她自認這次接演「台詞」是最有難度的。因為平時已經習慣歌仔戲中的文言文或四句聯，以及傳統戲曲裡的鼓點或是音樂牌曲會帶領劇情節奏，在《人間條件一》裡則要學著自己拿捏跟感受舞台上彼此的呼吸；穿上戲服就習慣保持角色狀態不吃東西的她也表示，面對綠光劇團的後台美食會是一大挑戰。

過去以網紅身分「蘇瀅」廣為人知的李夢純，這次在《人間條件一》飾演名為Anya（安妮亞）的檳榔西施，她將穿上全劇中最華麗的衣服，服裝設計謝建國為她量身打造動漫角色、日式和服、粉紅假髮等，每出場一次換一套衣服，堪比走秀相當吸睛。李夢純自稱檳榔西施是一個「三八到有剩」但人人疼愛的角色。

明華園總團第三代陳昭婷（中）認背台詞最困難；演員由左至右為方宥心、曾意婷、廖邱堃、洪懿彤、劉紹群。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

從排練一開始的緊張到目前已經熟練的她表示：「我漸漸明白為什麼吳念真導演在寫劇本的時候，都需要一段時間沉澱且有所掙扎。因為在父母那個年代，所經歷的環境或多或少有一些遺憾、創傷是我們這一輩不理解的，這次透過《人間條件一》建立起世代的對話，我逐漸了解父輩的的憂傷，看見他們的遺憾。」

《人間條件一》全新打造新興里里長辦公室。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

身為舞台劇新生的歷史補教名師youtuber呂捷，第一次演出舞台劇的他對角色剖析：「這部戲基本上沒有壞人，最像反派的應該就是我詮釋的這個校長角色。在揣摩角色時回憶起自己小時候經歷半威權體制時期校長的樣子，其實還滿有親切感的。《人間條件一》8月16日起在台北國家戲劇院演出。