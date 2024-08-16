「美杜莎女王宴」除了將希臘神話端上桌，也善用糖廠元素營造獨特的五感體驗。（曹婷婷攝）

透過法式料理呈現充滿儀式感的佳餚。（曹婷婷攝）

火車在夜間寂靜的糖廠行駛，更添神祕感。（曹婷婷攝）

國旅市場求新求變，十鼓文創園區坐落於百年歷史的仁德糖廠，近年除營造極限運動場地也打造魔法場域，被網友譽為「全台最美糖廠」，近來更與餐飲業者攜手，看準糖廠夜間獨特魔幻魅力，推出「美杜莎女王宴」，每月限定1場，搶攻高端客群。

十鼓文創歷時半年籌備，攜手四葉國際餐旅集團SOL-Tainan打造全新沉浸式體驗「美杜莎女王宴」，善用糖廠現有場地，取材希臘神話當中美杜莎女王的傳說故事，打造沉浸式魔幻夜宴，首場將於9月4日登場，已經預約額滿。

為了讓參與者融入夜宴，十鼓文創表示，從入園開始，就會有穿著黑色斗篷的專人引路，接著點祈願水燈、進入煙囪轉動法輪等五感體驗，最後才是品嘗女王宴。

負責餐宴料理研發的主廚王晨樺表示，每道菜色都緊扣希臘神話主題，而且依照不同季節調整菜單，食材均在地取材；如「冥王黑帝斯」運用竹炭粉融入本土老牌麵粉製成冥王冥杖的麵包，佐以恆春半島洋蔥製成的奶油；「維納斯的誕生」，採用東北角本土養殖鮑魚。

最特別的是「木馬屠城記」，食器是由台南在地已有百年歷史的信二竹店王壬輝親手製作，以地中海料理手法製作鮮甜湯品後用玻璃紙包裹置入馬身內。「海神與美杜莎」，用台南在地百年木炭行勝興龍眼炭烤章魚等。

十鼓文創指出，未來每月都會推出1場包場活動，每場限量26名，除了營造專屬服務外，另也是著眼於國人對於國旅的期許愈來愈高，希望在傳統元素外，增添有別以往的體驗。