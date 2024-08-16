財富管理專家表示，儘管前陣子科技股受國際因素影響以及逢高遭獲利調節而回落，不過以今年來表現來看，科技股仍持續為市場關注之焦點，台灣科技股因在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重角色，在AI如火如荼發展下，受惠程度高，因此營運實力、獲利能力配息能力俱佳之科技股即使短線回檔，仍不減其長期投資之吸引力，更是資金回補之首選。

00946主訴布局於台灣優質科技高息股，首創將外資認同度納入選股考量，選股策略獲得市場認同，觀察自8／5台股此波低點以來，截至8／16收盤為止，00946不僅率先站回發行價10元以上，期間反彈幅度為9.64％，亦為今年掛牌上市之台股ETF新兵中，表現最佳者。

從選股邏輯來看，00946的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，鎖定台灣上市櫃電子市值前250大企業，並從中精選50檔成分股。在篩選邏輯優化方面，00946選股上以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，力求精準高息，同時也搭配獲利成長率、EPS等數據來篩選，挑出獲利性、股價成長性以及配息能力都具備的科技股。

而在成分股篩選機制差異化方面，00946是第一檔將外資認同度納入考量的產品，外資對台股的影響性眾所皆知，而能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，故參酌外資認同度也形同在選股品質上多一層把關。