SCFI本周小漲超乎業界意料，貨代業者表示，近期市場報價、訊息混亂，按航線、航商不同，有些船舶在裝不滿時，會在開航前喊出特惠價，也可能調整長約價與現貨價配比，實質降價，目前光是美西航線就有三種價，運價高低依序為聯盟船6,000美元以上、非聯盟船6,000美元以下、新進小型船公司4字頭搶貨。

航商首要目標只有一個就是挺價，除了跳港、空班等，也開始大船換小船，營造艙位緊張氛圍支撐運價。部分航商15日喊漲，可能部分反映在本周SCFI報價，但也有貨代業者接獲船公司美國線下周小幅修正的資訊，部分聯盟船運價看見5字頭，多空交戰，可能要到下周才會更明朗。

SCFI本周報價，上海到歐洲線每20呎櫃運價4,610美元，下跌176美元、周跌3.68％；到地中海線每20呎櫃4,645美元，下跌88美元、周跌1.86％。

上海到美西每40呎櫃運價6,581美元，上漲513美元、周漲8.45％；到美東每40呎櫃運價9,297美元，上漲214美元、周漲2.36％。