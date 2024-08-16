日本兵庫縣的一家清潔公司「スッキリンお片付けチャンネル」近日在YouTube上分享了一段震驚社會的影片。該影片紀錄了一次清理作業中，驚見失蹤10年的婦女遺體，令觀眾不禁毛骨悚然。

這家清潔公司自今年起開始在YouTube上發布清理垃圾屋的影片，並於8月9日上傳了一段拍攝於2023年12月的影片。該影片紀錄了清理一間4LDK垃圾屋的過程，令人難以置信的是，影片中的清潔人員在打掃的過程中，竟在屋內的垃圾堆中發現了失蹤10年的女性遺體。

據了解，這名20多歲的男子原本與父母及姐姐四人共同居住在這棟房子裡。然而，自10年前母親離奇失蹤後，家中氛圍變得詭異。2年半前，男子的父親也相繼去世，姐姐隨後因轉職搬離，男子便獨自一人住在這棟彷彿被遺忘的屋子裡。

影片中，清潔人員在清理了兩間房間後，進入了自母親失蹤以來10年未曾有人進入的和室。隨著掃除的進行，他們先是發現了10年前的報紙和零食包裝，而後驚覺垃圾堆中隱約露出像人骨的物體。隨後，他們在附近找到了一具被毛毯包裹的遺體。

起初，清潔人員懷疑這可能只是一具模型，但由於遺體顯得極為逼真，且伴有脂肪分解的痕跡，他們遂聯繫了男子確認情況。男子趕到現場後，面對這一幕驚愕不已，只能驚呼「呃……咦？？真的嗎？」他萬萬沒想到，失蹤10年的母親竟然一直被遺棄在自家和室裡。

隨後，警方到場展開調查。據悉，男子的父母關係不睦，經常因瑣事爭吵，夫妻兩人因此各自居住在不同的房間。男子自己與母親也不太聯繫。2013年時，警方曾到家中進行DNA檢驗，將他的母親列為失蹤人口。男子表示，對母親的失蹤過程並不清楚，無論如何也沒料到母親的遺體竟會在自家屋內被發現。